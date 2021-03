Har delt ut flere hundre millioner – nå justeres satsene

Enova har siden 2018 delt ut over 850 millioner kroner i støtte gjennom program hvor målet har vært å sette fart på den kommersielle bruken av batteriløsninger. Pengene har bidratt til installasjon av batteri i 128 fartøy, og Enova har opplevd en mangedobling av antall søkere de siste årene.

– Vi har opplevd et sterkt økende trykk i disse programmene, og med en markedsendring som beveger så raskt som nå, er det naturlig at Enova justerer støtten. Den høye søknadsinngangen hittil i 2021 forteller oss at markedet ser hvilken vei utviklingen går, sier Gunnel Fottland, markedssjef transport i Enova.

Fra og med 9. april 2021 vil satsene i «Elektrifisering av sjøtransport» bli justert til maksimalt 40 prosent av godkjente merkostnader for små og mellomstore bedrifter og 30 prosent av godkjente merkostnader for store bedrifter. Enova skriver i en melding at særlig innovative prosjekter vil kunne få ytterligere 10 prosent i støtte.

Programendringene omfatter også avvikling av støtte til batteri og landstrømsystem i offshore forsyningsfartøy (PSV) fra og med 30. april.

Gjennom programmet «Batteri i fartøy» tilbys faste støttesatser til utvalgte fartøystyper innen havbruk og fiskeri. Satsene nedjusteres gradvis i takt med utviklingen i markedet.