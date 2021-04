MDG vil gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon

– Næringspolitikken må starte med erkjennelsen av at oljen skal fases ut, og at tiden for å gjennomføre det grønne skiftet er nå, sier nestleder Kriss Rokkan Iversen.

– Det brenner under oljeføttene til Norge når EU blir stadig tydeligere på at de ikke ser for seg en lang fremtid for gassen, mens USA er i gang med en historisk snuoperasjon hvor de setter klimahensyn i førersetet for politikken, fortsetter hun.

MDG går også inn for at det skal gis støtte til etterutdanning og omskolering av oljearbeidere. De ønsker også å skape nye jobber gjennom å elektrifisere Norge så fort som mulig.

I tillegg skal det satses på karbonfangst og -lagring (CCS), med mål om å håndtere fem millioner tonn CO2 per år i 2025, samt utforske ny bruk av fanget karbon (CCU).

Partiet vil også samarbeide med den maritime næringen for å gjøre Norge til verdens første utslippsfrie sjøfartsnasjon. De vil øke avskrivningene for bygging av nullutslippsfartøy, innføre en byggelånsordning for skipsbyggingsindustrien og opprette et nytt fond for grønn skipsfart.