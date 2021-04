Trump-kampanjen har tilbakebetalt en milliard kroner til givere

Storavisen skriver at Trump-kampanjen har tilbakebetalt 122,7 millioner dollar til donorer, noe som tilsvarer i overkant av én milliard kroner, etter valgkampen hvor den tidligere presidenten tapte mot Joe Biden.

Flere givere forteller at de trodde de skulle gi et engangsbeløp, men at de i stedet ble trukket ukentlig for samme beløp.

Også Biden-kampanjen har tilbakebetalt valgkampstøtte, men et lavere beløp. Ifølge avisen er det snakk om 21 millioner dollar i 2020 via Biden-kampanjens plattform ActBlue – noe som tilsvarer 2,2 prosent av totalen.

På Trump-kampanjens plattform, WinRed, er tilbakebetalingene på 10,7 prosent av totalbeløpet.

Trump-talsmann Jason Miller avdramatiserer saken. Han sier at interne registre viser at det formelt er registrert kredittkorttvister ved 0,87 prosent av transaksjonene på WinRed.

– Det faktum at vi har en disputtrate på under 1 prosent av det totale antall donasjoner, selv om vi har samlet inn mer grasrotpenger enn noen annen kampanje i historien, er bemerkelsesverdig