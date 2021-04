USA ber verden øke selskapsskatten

Bare dager etter at president Joe Biden varslet planer om å øke selskapsskatten i USA for å finansiere en enorm infrastrukturpakke, sa Yellen at det blir nødvendig med internasjonal enighet for å hindre et «kappløp mot bunnen».

– Sammen kan vi bruke en global minimumsskatt for å sikre at den globale økonomien går bra på en jevnere bane når det gjelder skattlegging av multinasjonale selskaper, sa hun i en tale i Chicago.

Hun sier at den globaliserte, nært sammenknyttede økonomien har ført til et 30 år langt kappløp mot bunnen, der landene konkurrerer om å ha lavest skatt for å tiltrekke seg investeringer.

For å sikre at selskaper og land kan fortsette å være konkurransedyktige, er det nødvendig med stabile skattesystemer som skaffer til veie tilstrekkelig med skatteinntekter til grunnleggende offentlige tjenester og til å svare på kriser, mener hun.

For å finansiere den omfattende pakken til infrastruktur og jobbskaping har Biden foreslått å øke USAs selskapsskatt til 28 prosent og minsteskatten for multinasjonale selskap til 21 prosent.

Yellens tale, like i forkant av vårmøtene til Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF), samt møtet til G20s finansministre, var en skisse av Bidens planer for å gjenoppta det internasjonale samarbeidet som ble stanset av den foregående presidenten, Donald Trump.

