Vil ha oljefondet ut av oljeselskap gjennom endret mandat

Ifølge Dagens Næringsliv har Statens pensjonsfond utland – kjent som oljefondet – økt sin eierandel i svenske Lundin Energy fra 1,3 til 1,6 prosent i løpet av 2020.

Samtidig har fondet solgt seg ut av rene oppstrømsselskaper, altså de som leter etter og henter opp olje og gass. Ifølge DN er forklaringen at Lundin ikke lenger er regnet blant «råoljeprodusenter» hos indeksleverandøren FTSE Russell, som er kategorien Finansdepartementet har bestemt skal utelukkes fra fondet.

– Det vi kan gjøre på kort sikt er å be departementet og fondet ta ut av alle oppstrømsselskaper, inkludert de i andre kategorier, sier SVs Kari Elisabeth Kaski.

– På lengre sikt må man innse at denne måten å kategorisere på ikke er løsningen og kanskje be departementet komme tilbake med et produktkriterium på olje, slik vi har hatt på kull, fortsetter hun.

(©NTB)