Jonas Gahr Støre gjenvalgt som Ap-leder

Det var ingen andre kandidater til ledervervet, og Støre ble valgt ved akklamasjon på det digitale landsmøtet lørdag.

– Jeg vil av hele mitt hjerte takke for tilliten, sa Støre etter valget.

Han understreker at valget både gir ham en god følelse, men også litt sjenanse.

Valgkomiteens forslag til resten av sentralstyret i partiet ble også enstemmig vedtatt. Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran fortsetter som nestledere, Kjersti Stenseng fortsetter som partisekretær, og Anette Trettebergstuen fortsetter som leder for kvinnenettverket.

Fungerende LO-leder Peggy Hessen Følsvik overtar plassen til LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som døde brått i forrige måned.

Per Vidar Kjølmoen fra Møre og Romsdal er ny i sentralstyret og tar over for Else-May Norderhus som blir statsforvalter i Møre og Romsdal når hennes stortingsperiode er over etter valget høsten 2021.