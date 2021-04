USA og Kina forplikter seg til klimasamarbeid

Uttalelsen er underskrevet av USAs klimautsending John Kerry og Kinas klimautsending Xie Zhenhua lørdag etter at Kerry avsluttet et besøk i Shanghai der han møtte representanter for kinesiske myndigheter.

– USA og Kina er forpliktet til å samarbeide med hverandre og med andre land for å håndtere klimakrisen, som må tas med alvoret og hurtigheten kreves, heter det i uttalelsen.

Vil ha med Xi

Førstkommende torsdag og fredag arrangerer USAs president Joe Biden et digitalt klimatoppmøte. Han har invitert 40 verdensledere. Kinas president Xi Jinping har ikke bekreftet om han skal delta.

– Vi håper veldig at han deltar, sier Kerry, som nå er i Sør-Korea, til journalister.

De siste årene har forholdet mellom USA og Kina blitt mer anstrengt, blant annet på områder som handel, menneskerettigheter og coronapandemiens opphav.

– Hvert land må selvfølgelig ta sin egen avgjørelse. Vi vil ikke presse noen. Vi vil ha samarbeid, sier Kerry.

USA og andre land forventes å kunngjøre mer ambisiøse nasjonale mål for å redusere CO2-utslipp og bidra med økonomisk hjelp til klimainnsats i mindre velstående land.

Utviklingen i Kina og USA er helt avgjørende for innsatsen for å redusere de globale utslippene. Landene står til sammen for nesten halvparten av verdens totale klimagassutslipp.

Bruker mye kull

Kina har i dag halvparten av verdens kullkraft, fastslo Kerry. Ifølge ham har de mye å snakke med kineserne om.

– Men jeg vil ikke peke på noen. Vi hadde for mye kull, andre land har for mye kull, og Kina er den største forbrukeren av kull i verden, sa han.

USAs president Joe Biden har satt klima høyt på dagsorden, mens sin forgjenger Donald Trump i større grad ønsket å satse på kull.