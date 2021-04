Frihandelsavtalen med britene drøyer: – Det begynner å haste

Pollestad lurer på om det egentlig er uenighet mellom regjeringspartiene som bremser prosessen.

– Det vi lurer på, er om de nå sitter og forhandler om denne frihandelsavtalen etter brexit med Storbritannia, eller om konflikten er internt i regjeringen, og at det er KrF og Høyre som krangler, forklarer han.

– Skal ivareta landbruket

Dette kunne ikke landbruksminister Bollestad gi tydelige svar på fra talerstolen på Stortinget. Hun viste i stedet til Granavolden-plattformen , som er regjeringens samarbeidsdokument.

– Jeg ønsker ikke å beskrive noen diskusjoner internt i regjeringen her. For landbrukets del, og for det som står i Granavolden sin del, har jeg sagt at vi ønsker å ivareta norsk landbruk, importvernet og tollvernet. Det i seg selv sier jo noe om hvilket ansvar vi som regjering har for å ivareta norsk landbruks interesser, svarte hun.

SVs Karin Andersen lurte på det samme og ba om å få vite om det er regjeringens – eller landbruksministerens – standpunkt at man ikke skal svekke norsk tollvern i forhandlingene med Storbritannia.

– I brexitforhandlingene ligger Granavolden til grunn. Der står det at man skal sikre norsk importvern og tollvern. Det står regjeringen bak, gjentok Bollestad.

– I sluttfasen

I starten av måneden fortalte utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at forhandlingene med Storbritannia er helt i sluttfasen.

– Forhandlingene er nå i en intens og krevende fase, og vi arbeider for fullt med å ferdigstille avtalen så snart som mulig, sa Eriksen Søreide i en redegjørelse i Stortinget.

Hun innrømmet at avveiningen mellom bedre markedstilgang for norsk sjømat i Storbritannia og britenes tilgang til norske markeder for landbruksvarer er svært vanskelig.

– For markedsadgang for varer jobber vi med å komme fram til en løsning som medfører lavere toll for viktige sjømatprodukter. Samtidig skal vi ivareta norske landbruksinteresser.

(©NTB)