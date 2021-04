EU truer AstraZeneca med søksmål

EU kan gå rettens vei mot vaksineprodusenten AstraZeneca.

Bakgrunnen er legemiddelselskapets forsinkede og manglende vaksineleveranser til EU. Det har gjort at EU nå forbereder seg på å gå rettens vei, for å sikre at fremtidige leveranser vil foregå som planlagt.

Det melder CNBC, som har snakket med fire kilder med nært kjennskap til saken.

Det var Europakommisjonen, EUs utøvende maktorgan, som på onsdag informerte 27 ambassadører fra EUs medlemsland om saken.

I mars uttalte Europakommisjonens president, Ursula von der Leyen, at hun var skuffet med AstraZeneca:

– De har underprodusert og underlevert. Dette har selvfølgelig redusert vaksineringshastigheten i Europa.

En talsperson for legemiddelselskapet uttalte på torsdag at: «AstraZeneca er ikke klar over noen rettslige prosesser og viderefører dialogen med EU-kommisjonen og EUs medlemsland».

Dette kommer i kjølvannet av at EU ikke benytter seg av opsjonen til å kjøpe 300 millioner ekstra vaksinedoser fra Janssen og AstraZeneca.