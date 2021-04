Boris Johnson under press etter utfall fra eks-rådgiver

Cummings, som selv er en omstridt figur, gikk av som den britiske statsministerens øverste rådgiver i desember. Et innlegg han la ut i en personlig blogg fredag, har skapt høye bølger i britisk politikk.

Her anklager han Johnson for å ha forsøkt å skaffe potensielt ulovlige donasjoner for å pusse opp den offentlig eide statsministerboligen i Downing Street.

Cummings hevder også at statsministeren foreslo å blokkere en intern gransking av lekkasjer. Årsaken skal ha vært at den som ble utpekt som den ansvarlige, var en nær venn av Johnsons forlovede Carrie Symonds.

Johnsons kontor har avvist anklagene, og slår fast at alle donasjoner har blitt offentliggjort i tråd med regelverket, og at statsministeren aldri har blandet seg inn i granskningen av lekkasjer.

Handelsminister Liz Truss sier søndag at Cummings anklager er en «distraksjon», og at hun har fått forsikringer om at alle regler er blitt overholdt.

– Dette er promotering av sladder, og jeg tror ikke dette tar for seg de viktige tingene som det britiske folket er opptatt av, sier hun til Sky News.

Mer i vente?

Anklagene, som kommer etter flere uker med oppslag og påstander om upassende lobbyvirksomhet knyttet til Johnson og hans regjeringsmedlemmer, har dominert avisforsider og titler denne helgen.

Stormen ser ikke ut til å avta med det første. Søndag skriver Sunday Times og Financial Times at Johnsons tidligere rådgiver jobber med å samle dokumentasjon som handler om håndteringen av pandemien. Cummings vil ifølge meldingene kritisere Johnson for å ha handlet for sent under den andre smittebølgen i Storbritannia, og holde ham ansvarlig for tusenvis av dødsfall.