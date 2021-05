Boris Johnson kan ha brutt loven da han pusset opp for millioner

– Vi har kommet fram til at det finnes rimelig grunnlag for mistanke om at et eller flere lovbrudd kan ha funnet sted, skriver kommisjonen i et brev, og legger til at arbeidet vil fortsette som en formell etterforskning for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Statsminister Boris Johnsons samboer Carrie Symonds ledet arbeidet med å renovere Downing Street i 2020. Regningen skal ha kommet på 200.000 pund, som tilsvarer i underkant av 2,3 millioner kroner etter dagens kronekurs.

Johnson anklages for å ha forsøkt å benytte seg av valgkampmidler og politiske donasjoner, for å betale ombyggingen.