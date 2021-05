MDG vil ta bompenger fra bilistene for å finansiere tog

– Vi må få fortgang i jernbaneutbyggingen og demme opp for krisen på norske jernbaner, sier fungerende partileder for Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad til NRK.

– Da er vi nødt til å ta inn bompenger fra bilistene. Det kan bidra til å finansiere både flere avganger, raskere avganger og raskere tog, sier han.

Vil kreve inn 20 milliarder

MDG jobber nå med en alternativ Nasjonal Transportplan (NTP) der de har pekt ut seks veistrekninger hvor de vil kreve inn 20 milliarder kroner i bompenger over tolv år.

Dette er hovedveier mellom store byer i Sør-Norge der det også går tog:

Oslo – riksgrensen (mot Göteborg)

Oslo – Kristiansand

Oslo – Trondheim

Oslo – riksgrensen (mot Stockholm)

Oslo – Bergen

Kristiansand – Stavanger

– Liten økning fra dagens nivå

I forbindelse med forslaget har de også lansert slagordet «bom for tog».

Hermstad sier til NTB at det i dag er for dyrt og tregt å ta tog mellom de store byene.

– Å sette opp bompengeavgiften gjør at vi kan få flere avganger, kortere reisetid og billigere billetter. I tillegg får vi mer gods over på tog, noe som er helt essensielt for å få ned utslippene, sier Hermstad.

– Bompengene vi krever inn, er en liten økning fra dagens nivå, men vil bety mye for jernbaneutbyggingen. I 2019 krevde regjeringen inn 11,6 milliarder i bompenger, mens dette er en økning på 1,6 milliarder i året. Samtidig fjerner vi 5 milliarder kroner i snitt i året i fremtidige bompenger, fordi vi nedprioriterer mange dyre motorveiprosjekter, sier han.