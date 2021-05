Senterpartiet vil reversere tvangssammenslåinger

– Det er akkurat som ekteskap ellers, sier Vedum til NTB.

Han bekrefter nå at Senterpartiet vil gå inn for at både fylker og kommuner som har havnet i tvangsekteskap, skal få mulighet til å løsrive seg hvis partiet kommer til makten etter valget.

Vedum trekker frem det nye storfylket Viken og gamle Søgne kommune i Agder som eksempler.

– Hvis de ønsker det, så må man respektere folkeviljen hos én av partene, sier Vedum.

Folkeavstemninger

Gjennom kommunereformen er 119 kommuner i Norge slått sammen til 47 nye kommuner. Flere sammenslåinger ble gjort ved tvang.

Samtidig er antallet fylker i Norge redusert fra 19 til 11 gjennom regionreformen.

For kommunene ser Vedum for seg en prosess der Statsforvalteren legger til rette, og der det for eksempel kan holdes folkeavstemninger i den delen av kommunen som er sammenslått ved tvang.

– Hvis én av kommunene åpenbart ikke har ønsket det, og det kommer et innbyggerinitiativ der, så må vi legge til rette for at den delen av en tvangssammenslått kommune skal kunne fortsette som en egen kommune, sier Vedum til NTB.

I et intervju med Klassekampen torsdag gjorde Vedum det klart at dette også skal gjelde for fylkene. Han bekrefter det samme overfor NTB.

Ingen garanti

Vedum vil likevel ikke gi noen absolutt garanti til velgerne. Hva utfallet blir, kommer også an på utfallet av en eventuell regjeringsforhandling etter valget. Vedums håp er da å danne regjering med Arbeiderpartiet.

– Jeg kan bare garantere hva Senterpartiet gjør. Og Senterpartiet kommer til å være krystallklare på dette. Dette er en særdeles viktig sak for Senterpartiet, sier Vedum.