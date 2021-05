Arbeiderpartiet vil satse på romindustri i nord

Det kommer frem i en ny vekstplan for nord som ble lagt frem av Arbeiderpartiet torsdag.

Før valgkampen vil partiet legge frem slike vekstplaner for alle regioner i Norge.

I den nye Nord-Norge-planen løfter Ap frem aksen Andøy-Narvik-Tromsø-Svalbard i romindustrien.

Ifølge planen vil partiet jobbe for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø og et nasjonalt innovasjonssenter for rombasert virksomhet på Andøya. Ap lover også å sikre at Andøya Spaceport realiseres raskt.

Arbeiderpartiets overordnede mål i den nye vekstplanen er å reversere fraflyttingen og legge til rette for nye arbeidsplasser og aktivitet i nord.

Partiet vil blant annet satse på batterier, hydrogen, mineralutvinning og reiseliv. Verdiskapningen fra havbruk skal dobles, og innenfor turismen skal det satses på bærekraftig reiseliv.

– Vi mener Nord-Norge kan bli en ny grønn vekstregion, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Et annet hovedløfte er at mer av verdiskapningen i nord skal komme landsdelen til gode.

– Det skal bli slutt på at ressursene i nord bare hentes ut, sier nestleder Bjørnar Skjæran.