DNT-hytter får millionstøtte

DNT-hyttene på Gjendesheim, Glitterheim og Bjørnhollia er blant hyttene som nå vil få en sårt tiltrengt oppgradering, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT i en pressemelding.

– Mange av hyttene er over 100 år, og det er behov for oppgraderinger som ikke kan løses gjennom dugnadsinnsatsen. Disse pengene bidrar til at vi kan ønske turgåere velkommen også de 100 neste årene, sier Solvang.

Millionstøtten er den største enkeltstående tildelingen i DNTs historie og skal fordeles over de neste tre årene.

(©NTB)