Butikker og kjøpesentre åpner igjen i Oslo

– Jeg er svært glad for å endelig kunne være i en posisjon der vi forsiktig kan starte en gjenåpning av deler av næringslivet i Oslo. Gjenåpningen av detaljhandelen er et av de større tiltakene som var plassert på trinn to i byrådets gjenåpningsplan, sa Evensen (Ap) på onsdagens pressekonferanse.

Hun sa at Oslo kommune kommer til å samordne gjenåpningen med omkringliggende kommuner som Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen for å unngå økt mobilitet mellom kommunene.

– De som kan åpne nå, må følge et strengt smittevernregime. Vi vil derfor videreføre og forsterke de smitteverntiltakene som til nå har vært gjeldende for butikker, sa Evensen.

Hun opplyste at det innebærer at maksimalt antall kunder skal begrenses ut fra størrelsen på lokalet. Hver kunde skal ha minst fire kvadratmeter gulvareal.

I tillegg skal det ved inngangspartiet opplyses om det maksimale antallet kunder som er tillatt. De som jobber i butikkene, må regelmessig sjekke at kundene også klarer å holde to meters avstand til andre.

– Hvis ikke dette er mulig, skal maksimalt antall kunder reduseres, sa Evensen.

Hun sa videre at kjøpesentre skal ha rutiner som sikrer at senterets fellesarealer ikke blir benyttet som oppholdssted eller et sted man spiser takeaway.

– Serveringssteder er kun åpent for takeaway, sa næringsbyråden.

Skal man ut og handle, må man ha munnbind i butikk og på kjøpesenter hvis man ikke klarer å holde to meters avstand.

– Gå gjerne alene og på tider der det er mindre folk. Hold avstand og respekter reglene til butikkene og kjøpesentrene. Sammen sørger vi for at det er trygt å handle, sa Evensen.