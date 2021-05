NHO forlanger kutt i formuesskatt i Revidert

– Hvis det hverken etter Revidert eller Fremskrittspartiets Dokument 8-forslag blir endringer, kommer det til å være en stor skuffelse for private eiere i Norge. Når vi ser på årene med borgerlig regjering, så har en levert gradvis større rabatt for arbeidende kapital. Det er mange bedrifter som nå håper at regjeringen står løpet ut og kommer med flere lettelser, sier Almlid.

– Norsk arbeidsliv er i stor grad privateid. 61 prosent er ansatt i privateide norske bedrifter. Det er ryggraden i norsk samfunnsliv og jobbskaping. Forventningene er høye.

Det er 200.000 arbeidsledige, påpeker Almlid, og mener formuesskatt står i veien for å investere i nye jobber. Formuesskatt på bedriftens verktøy og varelager begrenser tilgangen på norsk egenkapital, ifølge NHO.

70 prosent av norske kommuner har ingen store bedrifter, ifølge en Menon-rapport. I kommuner med spredt bosetting er 78 prosent sysselsatt i en privateid bedrift.

– Du sier det er siste sjanse for kutt i formuesskatten i perioden. Er det også siste sjanse på lenge?



–Det håper vi at det ikke er. Vi håper at det uansett parti er oppslutning om jobbskaping. Men jeg registrerer at formuesskattedebatten i Norge er ganske polarisert. Da er det best å kutte i den skatten nå.

Ville heller investert mer

Elektronikkprodusenten Axxe, som ble overtatt av de ansatte i 2007, er helt avhengig av å ha et stort lager for å kunne lever ulike komponenter. Derfor får eierne av bedriften også høy formuesskatt.

– Jeg bruker av oppsparte midler for å betale formuesskatt. Hadde vi sluppet sånne kostnader, hadde vi helt klart kunnet brukt pengene på automatisering og oppbygging av kompetanse i stedet, sier Øystein Back, som eier rundt 60 prosent av selskapet.

FORMUESSKATT PÅ VARELAGERET: Øystein Back, Axxe. Foto: Axxe

Siden oppstart har han betalt rundt 1 million kroner i formuesskatt.

Axxe har en årlig omsetning i størrelsesorden 75 til 100 millioner kroner innen ordreproduksjon av elektronikk til norske kunder.

– Det er alt fra komplekse instrumenter for olje og gass til sensorikk til overvåking av alt fra vannkummer til beitedyr, sier Back.

– Vi er i en veldig presset bransje som konkurrerer med hele verden.

– Hvordan har kuttene i formuesskatt som faktisk har kommet slått ut for dere?



– Det har helt klart hjulpet. Samtidig hadde det vært veldig ålreit om det ikke hadde vært noen problemstilling i det hele tatt, sier Back.