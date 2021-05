Mener klimaministeren tar for lett på energibruken til bitcoin

Stortingsrepresentant og Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Espen Barth Eide, reagerer på klima- og miljøminister Sveinung Rotevatns (V) opptreden i en kryptovaluta-podcast onsdag kveld.

I podcasten avslørte Rotevatn at han kjøpte «bittelitt» bitcoin i slutten av 2017 og fortsatt eier bitcoin. I podcasten kom det også frem at Rotevatn har ingen problemer med å la bitcoin-minere få tilgang til billig strøm slik annen kraftkrevende industri har gjennom fritaket på el-avgiften.

Rotevatn virket lite opptatt av bitcoin-nettverkets økende strømbruk, som ifølge Cambridge University har passert hele Norges totale årlige strømbruk.

«Jeg har ikke dyptgående kunnskap, men jeg vet at det å drive mining kan være krevende for serverkapasiteten. Jeg ser at tall flyr rundt om hvor mye bitcoin og krypto forbruker, men jeg har ingen formening om de tallene stemmer. At det er ganske stort strømforbruk er ganske opplagt og det er sånn det er, og det burde være avspeilet i prisen», sa Rotevatn.

– Energisluk

For to uker siden skrev Finansavisen at Espen Barth Eide mener bitcoin både er klimafiendtlig og undergraver pengesystemet. Barth Eide kalte bitcoin for et «energisluk» og etterlyste en ny diskusjon rundt rammevilkårene til kryptovaluta-minere i Norge, samt en bredere internasjonal diskusjon.

Om Rotevatns opptreden i podcasten, som han selv har sett på Youtube, sier han:

– Han må gjerne eie bitcoin, men det jeg er mest bekymret for er at han tar såpass lett på energibruken til bitcoin. Jeg mener at han som klimaminister bør være opptatt av at vi bruker vår rene og rimelige kraft på smartest mulige måter, sier Barth Eide og fortsetter:

– Som jeg, er Rotevatn veldig opptatt av å elektrifisere transport, at vi løfter frem ny industri innen for eksempel batterier, hydrogen og karbonfangst. Da er bitcoin-mining en alvorlig konkurrent. Nettopp fordi vi legger til rette for at kraften er så billig, blir det særlig attraktivt for minere å komme til Norge. På lang sikt kan dette ta mer og mer av vår kraft. Vi kan ende opp med å bli verdens bitcoin-gruve.

Barth Eide kaller det «hardcore liberalistisk» av Rotevatn når han ikke er villig til å straffe én lite samfunnsnyttig aktivitet, så lenge den er lovlig, kun fordi det finnes datakraft som går til andre lite samfunnsnyttige aktiviteter.

– Datasentre bruker energi, men når det gjelder bitcoin snakker vi om en ustoppelig rovdrift av kraft.