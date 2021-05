Hegnar: – Det kan aldri, aldri, aldri gjennomføres

– Hvor mye tror du skal til før det går opp et lys for Audun Lysbakken?

– Ha, ha, ha. Da tenker du på min leder. At idiotene overtar. Når et parti i Norge, i 2021, sier at vi skal få en arveavgift på 70 prosent. På formue eller eiendeler over 100 millioner. 70 prosent. Det finnes tusenvis av bedrifter i Norge som er verdt 100 millioner, eller 75 millioner eller 200 millioner, sa Trygve Hegnar i Økonominyhetene torsdag.

– Og hvis eieren dør, av naturlig årsaker eller ved en ulykke, så skal arvingene betale 70 prosent av verdien i arveavgift. Det er bare sludder. Du må bare ikke daue, for barna får ingenting.

Hegnar dro også et tenkt eksempel, med et hus i Trosterudeveien i Oslo, som koster 30 millioner, med bunnfradrag på 5.

– Hvis du arver det da, så skal du ut med 70 prosent til staten. Av tomta og huset. 70 prosent. Derfor sier jeg det er idioter som legger frem sånt noe. Det styres av idioter. Det er provoserende og det er feil. Og det kan aldri, aldri, aldri gjennomføres.

Hegnar bryr seg ikke så mye om formueskatten blir hevet til 1,1 prosent, pluss 0,2 på de dyre eiendommene.

– Det vil jeg ikke bry meg om en gang. Det vil bli mye penger for de som har formue, og de skrur til skruen lite grann. Men 70 prosent arveavgift. Det er bare så jævlig tåpelig.

