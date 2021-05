«Hele» utbyttet har gått til skatt

Alliansen for norsk privat eierskap

* Består av Næringslivets Hovedorganisasjon, Hovedorganisasjonen Virke, Norges Rederiforbund, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, Maskinentreprenørenes Forbund, SMB Norge og Regnskap Norge.

* Alliansen ber regjeringen fjerne formuesskatt på den arbeidende kapitalen gjennom fortsatt nedtrapping i revidert nasjonalbudsjett for 2021 og full fjerning i statsbudsjettet for 2022 ved at verdsettelsen på den arbeidende kapitalen settes til 0.