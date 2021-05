Frp vil beholde særfordeler på elbiler

Et forslag om å behandle alle biler likt, skapte stor debatt på da Fremskrittspartiets landsmøte diskuterte forslaget til nytt partiprogram søndag.

På bordet lå et forslag fra et mindretall i programkomiteen å fjerne særfordelene for elbiler.

Blant dem som støttet forslaget, var Frp-nestor Carl I. Hagen.

– Vi har alltid akseptert at bilister skal betale for bygging og vedlikehold av veinettet. Derfor er dette et prinsipielt riktig standpunkt. Jeg ser ingen grunn til at det skal være noen forskjellsbehandling, sa han.

Likebehandling av alle biler vil blant annet føre til at det også må betales moms på elbiler, påpekte Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

– Disse inntektene kan brukes til å redusere avgiftene for alle biler, påpekte han.

På motsatt side sto blant andre Hermann Fåne i FpU.

– Frp er bilistenes parti. Elbilen er den eneste billetten vi har til Frps drømmesamfunn på veien, uten avgifter og bompenger, framholdt han.

Nesten 59 prosent av delegatene sa seg enige og vendte tommelen ned for forslaget.

