Solberg om statens tilbud til bøndene: – Ikke dårlig

– Når rammen er 2,7 prosent for frontfagene og 4,5 prosent var starttilbudet vårt til landbruksorganisasjonene, før forhandlinger, var ikke det noe dårlig tilbud, sier statsminister Erna Solberg (H) til Oppland Arbeiderblad.

Bondeorganisasjonene har sagt nei til å gå i forhandlinger med staten etter at sistnevnte tirsdag ga bøndene et tilbud med en ramme på 962 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Bøndenes krav var på 2,1 milliarder kroner.

Etter bruddet i jordbruksoppgjøret, har bønder rundt om i landet holdt flere aksjoner der de har dumpet husdyrmøkk på rådhusplasser og hos statsforvaltere fordi de mener staten har gitt dem et møkkatilbud.

Solberg synes det er leit at bøndene ikke ville gå i forhandlinger.

– Når vi i en situasjon med moderasjonslinje la fram et kronetillegg som var like stort som det andre har fått, synes jeg det burde ha lagt et grunnlag for forhandlinger, sier hun.

(©NTB)