Lønnsstøtteordningen forlenges med to måneder

Ordningen skulle opprinnelig vare til ut juni.

– Vi er i gang med gjenåpningen, men det vil variere mellom ulike bransjer hvor raskt aktiviteten kommer tilbake igjen. Justeringene vi foreslår, vil gjøre lønnsstøtteordningen mer fleksibel, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Ordningen innebærer at kriserammede bedrifter får inntil 25.000 kroner per måned i støtte per ansatt de tar tilbake fra permittering.

Sanner sier at han håper dette fører til at enda flere arbeidsgivere vil benytte seg av ordningen.

Til E24 , som var ført ute med nyheten, sier Sanner at årsaken til at ordningen forlenges er at mange bedrifter vegret seg for å ta permitterte tilbake i mars og april på grunn av nedstengningen etter tredje smittebølge.

– Nå vil det være mulig for bedriftene å bruke ordningen også i juli og august, det vil si at den er åpen for bruk fra mars og ut august.

