Erna vil ikke kutte mer i formuesskatt ennå

– Vi er enige om retningen, men summen av deres ønsker om hva vi skal prioritere opp på statsbudsjettet, og bidra med til industriutvikling og annet, henger ikke sammen med summen av de avgiftene og skattene de ønsker å fjerne. Vi må ta ansvar for helheten; det trenger ikke bransjeorganisasjonene å gjøre. Da går vi gradvis frem.

Advarer mot ensidig skattefokus

Utgangspunktet for valget i høst er omtrent som i 2017, sa Solberg mandag morgen, på en pressekonferanse i forkant av Høyres landsmøte i slutten av uken. Også i 2017 ventet mange et regjeringsskifte, men da vant høyresiden på ny.

Faktisk er det sånn at hvis vi ensidig fokuserer på formuesskatten, og ikke bidrar til alt det andre som vi gjør, så er faren at vi med høyere sannsynlighet hadde fått et betydelig rødere Storting Erna Solberg, statsminister

– Men er det søkt å legge til grunn at det ville vært lettere å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital med dagens sammensetning av Stortinget enn med sammensetningen etter valget?

– Det ville være lettere å fjerne formuesskatten med dagens sammensetning av Stortinget hvis vi ikke samtidig skulle sørge for at vi hadde penger til langskip og teknologiinvesteringer, vi ikke samtidig skulle sørge for hydrogensatsing, hvis vi ikke skulle sørge for alle de andre tingene som vi også gjør, sier Solberg.

– Jeg mener det er viktig at at vi balanserer de tingene mot hverandre. Det er det regjeringen gjør. Faktisk er det sånn at hvis vi ensidig fokuserer på formuesskatten, og ikke bidrar til alt det andre som vi gjør, så er faren at vi med høyere sannsynlighet hadde fått et betydelig rødere Storting, med høyere formuesskatt ganske raskt etter valget.

Opplever Høyre som populær

Signalet fra velgerne er at de liker Høyres politikk, mener Solberg, og viser til stabile meningsmålinger over tid på 25 prosent pluss/minus 2 prosentpoeng.

– Er signalet også at de ikke liker politikken til Høyres nødvendige samarbeidspartnere?

– Nei. Venstre og KrF har nå en oppadgående trend på meningsmålingene som er veldig bra. De har ligget litt over og litt under sperregrensen på ulike målinger. FrP har også hatt sine utfordringer i det siste, sier Solberg.

– Så får vi bare jobbe i fellesskap for at vi får et borgerlig flertall på Stortinget, som gir grunnlag for en borgerlig regjering. Det siste er et ganske viktig signal for alle de borgerlige partiene. At de faktisk sier til velgerne at hvis de stemmer for oss, så sørger vi for en borgerlig regjering.

– En borgerlig mindretallsregjering?

– Jeg har ønsket meg en flertallsregjering. Hvis ikke det er mulig, er det viktigere med en borgerlig regjering enn å gi bort regjeringsmakten til andre partier, sier Solberg.

– Vi har sett før at det har vært borgerlig flertall på Stortinget og at Arbeiderpartiet likevel har fått regjeringsmakt. Derfor har jeg vært opptatt av å bygge samarbeid mellom disse partiene.