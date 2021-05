Nær to milliarder kroner skal hindre kollektivkrise

– Vi vet at det er færre som tar kollektiv og jernbane på grunn pandemien. Vi ønsker å fortsette å ha et tilbud og sikre de ulike aktørene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) til VG.

1,5 milliarder kroner utgjør økt støtte til fylkeskommunenes tap av billettinntekter i kollektivtransporten under pandemien. Det kommer i tillegg til 1,25 milliarder kroner som allerede er bevilget.

KS ønsker bevilgningene velkomne, men sier at det ikke dekker fylkeskommunenes tap.

– Vi har tidligere anslått at de totale kostnadene for fylkeskommunene hele året kan bli 4 milliarder kroner. Vi har ingen oppdaterte anslag, så det er vanskelig for meg å si om det vil være nok, sier styreleder Bjørn Arild Gram.

Regjeringen foreslår også 435 millioner kroner ekstra til tilleggsavtaler med togselskaper for å opprettholde tilbudet til tross for reduserte billettinntekter, samt 27,7 millioner kroner ekstra til den midlertidige ordningen for kommersielle buss- og båtruter.

