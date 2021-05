Hagen og Sveaas med millioner til Høyres valgkamp

Hagens investeringsselskap Canica AS støtter Høyre med 3,5 millioner kroner, mens Sveaas' selskap Kistefos blar opp 2 millioner kroner, ifølge Aftenposten.

På listen over Høyres givere, er det dessuten en rekke kjente selskaper innen finans, eiendom og shipping.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg sier til avisen at bidragene selvfølgelig er viktige.

– I gamle, gamle dager var det sånn at NHO og LO ga til de to forskjellige sidene i politikken. Da NHO sluttet å gi, så var det en forutsetning at også den andre siden skulle slutte å gi, sier hun.

– Da det ikke skjedde, har private gått inn for å sikre balansen mellom den røde siden som får penger fra LO, og sørge for balanse i donasjonene til partiene, sier Solberg.

Forrige uke bevilget LOs representantskap 23 millioner kroner til Ap, Sp og SV for å sikre en ny rødgrønn regjering. I tillegg kommer pengestøtte fra ulike forbund og foreninger innen LO-paraplyen.

