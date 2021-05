Permitteringstiden foreslås halvert

– Hvis dette stemmer, er jeg overrasket over nok en omkamp fra regjeringen. De er i utakt med partene i arbeidslivet og stortingsflertallet her, sier Frps arbeidspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Regjeringen foreslår å kutte i permitteringsordningen, som ble utvidet til 52 uker i august i fjor.

Wiborg påpeker at Frp fikk flertall for at permitteringsreglene skulle forlenges til 1. oktober.

– Jeg forventer at regjeringen forholder seg til det, sier han.

– Vi må trygge norske arbeidsplasser og skape så mye forutsigbarhet som mulig i en uforutsigbar tid. Dette er ikke tiden for å svekke permitteringsordningen, slår han fast.

Permitteringsordningen foreslås kuttet til tross for nye anslag om at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

I tillegg vil arbeidsgivers fritak fra lønnsplikt under permittering og retten til å motta dagpenger også kuttes.

Perioden med fritak for lønnsplikt under permittering for arbeidsgivere ble i fjor forlenget til og med 30. september 2021. Tilsvarende ble også dagpengeperioden for permitterte forlenget.

(©NTB)