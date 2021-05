Forsvarer høy oljepengebruk – advarer Frp

– Forslagene vi legger fram i dag kommer på toppen av et allerede ekspansivt statsbudsjett for 2021, innrømmet Sanner på en pressekonferanse tirsdag.

Det reviderte statsbudsjettet legger opp til at staten skal bruke over 400 milliarder kroner i 2021. Det tilsvarer 3,7 prosent av oljefondet, mens statsbudsjettet i oktober kun la opp til bruk av 3 prosent av fondet.

– Det har vært riktig og nødvendig å iverksette kraftfulle økonomiske tiltak for å gi folk trygghet, og for å hjelpe kriserammede bedrifter gjennom pandemien, sier Sanner.

Likevel gjør han det klart at pengebruken må ned når krisen er over. Sanner advarer regjeringens budsjettpartner i Fremskrittspartiet mot å kreve for mye ekstra pengebruk i budsjettforhandlingene.

– Det viktigste nå er at det ikke blir mange nye satsinger, som gir varige konsekvenser. Midlertidige tiltak må bli midlertidige, og oljepengebruken må tas ned igjen, sier Sanner til NTB.

Han minner om at det har vært fire kriser som krevde store pengeinnsprøytinger fra staten bare de siste elleve årene, og at det vil komme enda en krise.

– Vi vet at det vil bli mer krevende framover, med lavere oljeinntekter og høyere utgifter. Skal vi sikre god velferd framover, må vi sørge for bærekraft i pengebruken, sier finansministeren.

