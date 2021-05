Sanner varsler kutt i støtteordninger i høst

Ifølge anslag fra revidert nasjonalbudsjett blir ledigheten i år ligge på 3,5 prosent, noe som er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble vurdert i fjor høst.

Endrer permitteringsperioden

Under coronakrisen har folk kunnet stå som permitterte i ett år, men fra juli skal dette stilles tilbake til normal periode på et halvt år, foreslår regjeringen. Men dette vil bare gjelde nye permitteringer, og eventuelle uker man har vært permittert før 1. juli, skal ikke telle med i regnskapet.

Innstrammingen møter kraftige reaksjoner hos LO, som peker på at det fortsatt er 200.000 permitterte og arbeidsledige her i landet. LO-leder Peggy Hessen Følsvik kaller forslaget uforståelig.

Hun håper venstresiden på Stortinget tar grep for å «gi budsjettforslaget en mer sosial profil».

– Jeg håper bare at dette ikke er en del av et politisk spill for at Frp skal få en budsjettseier i Stortinget. Det er i så fall tryggheten til arbeidsfolk de spiller med, sier hun.

– Myk overgang

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) viser til at tilbakeføringen gjelder nye permitteringer. Kommer det en ny smittebølge til høsten, kan reglene bli vurdert på nytt.

– Ved å nullstille og starte telleverket på nytt 1. juli sikrer vi at mange ikke har brukt opp permitteringsperioden sin. Dette er en mer smidig løsning og vil gi en myk overgang til normalsituasjonen, sier Røe Isaksen.

Samtidig kan støttetiltakene for næringslivet forlenges fra 1. juli til 1. november. Regjeringen foreslår å målrette ordningene mot bedriftene som har hatt størst omsettingsfall.

Næringsminister Iselin Nybø (V) understreker at usikkerheten fortsatt er stor og at næringslivet trenger forutsigbarhet.

– Når vi ser målstreken, må vi skape insentiver for aktivitet og ikke passivitet, sier Nybø.

På spørsmål om hvorfor støtteordninger kuttes tidligere for personer enn for næringslivet, svarer finansministeren at tidsløpet er omtrent det samme.

– Men hvis situasjonen i økonomien og næringslivet ser bra ut når vi kommer ut i august kan vi avslutte ordningen eller trappe den ned når vi kommer dit, sier Sanner.