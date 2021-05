Frp erklærer budsjettkrig mot svenskehandelen

Formuesskatten er uendret i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021, men ble kuttet både i revidert budsjett for 2020 og i det opprinnelige budsjettforslaget for 2021.

Har prioritert annerledes

Finansminister Jan Tore Sanner (H) møter Frps budsjettkrav med skepsis.

– Jeg mener at i revidert nasjonalbudsjett har vært viktigere å prioritere tiltak for dem som sliter med psykisk helse, tiltak for sårbare grupper, barn og unge som har mistet verdifull undervisningstid. Det har vært regjeringens prioriteringer i revidert nasjonalbudsjett. Ikke å senke avgiftene ytterligere på grensehandelsutsatte varer, sier Sanner til NTB.

Ifølge ham er det også tvilsomt hvor effektivt et avgiftskutt vil være.

– Det vi handler mest av i Sverige, er dagligvarer. Det skyldes det norske tollvernet og høyere kostnadsnivå i Norge. Avgiftsreduksjoner kan ikke fjerne det høye kostnadsnivået vi har.

Vil ha mer til psykisk helse

Men det Sanner kaller et prioritert område fra regjeringens side, kaller Limi et svik mot barn og unge og psykisk syke.

Han mener bevilgningene til spesielt psykisk helse må betydelig opp.

– Vi må hente inn etterslep, og vi må også gjøre noe med konsekvensene av pandemien, som er ganske dramatiske innenfor noen aldersgrupper, sier Limi til NTB.

Mens regjeringen lover 300 millioner kroner ekstra til hastetiltak innen psykisk helse og rus, har Fremskrittspartiet antydet at det trengs en milliard.

Limi tar likevel forbehold om at Frps stortingsgruppen nå vil gjennomgå regjeringens budsjettdokumenter nøye før en endelig kravliste legges fram.

Krever billigere ferjer

Et annet prioritert område for Frp er samferdsel.

Der ber Frp om mer penger til vei, spesielt til vedlikehold av riksveier og fylkesveier.

– Det er prosjekter som ofte kan igangsettes ganske raskt, og som bidrar til økt aktivitet, sier Limi.

I tillegg mener Frp at det er for lite når regjeringen foreslår å kutte ferjeprisene med 10 prosent i andre halvår.

Frps krav er at ferjene på sikt må bli gratis.

– Vi ønsket primært å få til en halvering allerede i år. Vi syns en reduksjon på 10 prosent er litt smått, så vi ønsker nok en kraftigere reduksjon allerede i år, og en raskere nedtrapping, sier Limi til NTB.