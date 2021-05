Frykter laksekaos med rødgrønn regjering

– Brexit førte til at skotsk laks nå råtner på kaia i Skottland før den når kundene i EU. Jeg vil ikke at norsk laks skal lide samme skjebne bare fordi Sp og SV vil markere avstand til europeisk samarbeid, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til E24.

Både Senterpartiet og SV vil skrote EØS-avtalen, som gir Norge tilgang til EUs indre marked. Arbeiderpartiet vil beholde den.

– To av tre partier i denne gjengen vil melde oss ut av EØS. Når vi ser det kaoset Brexit har ført til for skotsk lakseeksport, så spør jeg meg selv hvorfor spesielt Senterpartiet er villig til å ofre så mange distriktsarbeidsplasser for symbolsk motstand mot europeisk samarbeid, sier Nybø.

Senterpartiets fiskeripolitiske talsperson Geir Pollestad har ikke besvart E24s henvendelser.

Fiskeripolitisk talsperson Torgeir Knag Fylkesnes i SV mener Nybø uttaler seg på feil premisser.

– Det virker som vi må gjenta igjen og igjen at vi ikke vil kaste EØS-avtalen på bålet uten at vi har en alternativ avtale klar. Vårt forslag er å få kartlagt alternativer til dagens EØS-avtale som bedre ivaretar demokrati og selvstyre, og samtidig sikrer norsk markedsadgang, sier Fylkesnes.