Erna skjerper tonen mot Arbeiderpartiet: – De forsøker å stemple folk

«Nå er det vanlige folks tur.»

Det nye slagordet er noe av det første du møter på Arbeiderpartiets nettsider. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier det så ofte han kan.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg liker det ikke.

– Det er et uttrykk for et forsøk som venstresiden har drevet på med, med polarisering over lang tid. En de/vi-diskusjon, om at det er noen nordmenn som ikke er vanlige, og så er det noen som er vanlige, og de vanlige som er de viktige, sier Solberg til NTB.

– Vi mener at alle er viktige for det norske samfunnet, sier hun.

En vanlig dame på 60 år

I sin åpningstale til Høyres landsmøte distanserte Solberg seg fra Ap-slagordet.

– Jeg er mer opptatt av å få fram at vi alle er uvanlige. At hver enkelt er unik. Både de som klarer seg godt i vårt samfunn, og de som har trådt feil, sa hun.

Høyres tankegang har alltid vært respekt for mangfold og annerledeshet, utdyper partilederen overfor NTB.

– Og det står jo litt i kontrast til det å være vanlig, sier Solberg.

– Jeg er sikkert en ganske vanlig dame på 60 år, bortsett fra at jeg er statsminister. Men vi er alle unike.

Slår tilbake

Etter landsmøtetalen gikk Arbeiderpartiets nestleder Bjørnar Skjæran til angrep på Solberg for å mangle nye ideer og politiske løsninger.

– Dette var en tale fra en statsminister som virker sliten og på overtid, og som helt åpenbart trenger avløsing, sa han.

Solberg slår hardt tilbake:

– Du stille deg spørsmålet: Hvorfor sier han det? Det er fordi de forsøker å stemple andre. Det var ingenting som var slitent i min tale. Arbeiderpartiet summer nå dette om at vi er trøtte og slitne og ikke har noen ny politikk. Vi har massevis av ny politikk, sier Solberg.

– Vi lanserer en ny ungdomsskolereform. Vi lanserer videreutvikling av pasientenes helsevesen. Vi lanserer tydelige satsinger innenfor det som skal skape arbeidsplasser framover, sier hun.

Vil ha fokus på sak

Det Arbeiderpartiet driver med, er retorikk, mener statsministeren.

– De forsøker å stemple folk. Det er ikke så lurt, tror jeg. De har gjort det før, og det pleier ikke å virke. Folk er mer fornuftige enn det.

Selv slår Solberg et slag for å holde fokus på sak.

– Det aller viktigste for våre velgere er faktisk den litt utskjelte emneknagg helheten. Det som er så utrolig kjedelig fordi det er så lite spissformulert, nemlig at vi ser samfunnsutviklingen i en bredde, sier hun.

– Det er mer sakene våre som skal appellere, enn at vi lager politikk for å løpe etter enkelte grupper.

