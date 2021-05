Den nye ventestøtten skal gå til foreldre som venter på å få barnehageplass.

Spørsmålet om kontantstøtte skapte debatt på landsmøtet.

Til slutt stemte et flertall på 184 delegater for å fjerne den, mens et mindretall på 145 delegater stemte for å «beholde kontantstøtten for å sikre reell valgfrihet til familiene».