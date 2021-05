Miljøvernere: Historisk oljerapport må endre norsk politikk

I rapporten slås det fast at det ikke er behov for noen nye olje- eller gassfelt hvis verden skal nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader.

– Dette er en av de viktigste rapportene i energidebatten noensinne, sier Bellona-grunnlegger Frederic Hauge til NTB. Han mener IEAs konklusjon river i stykker argumentasjonsgrunnlaget for regjeringens oljepolitikk.

Greenpeace-leder Frode Pleym kaller publiseringen av rapporten en historisk dag som må endre norsk oljepolitikk.

Både WWF og Natur og Ungdom krever at regjeringen nå må avlyse 25. konsesjonsrunde der en rekke nye tillatelser til oljeutvinning skal tildeles.

