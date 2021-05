Brasiliansk minister mistenkt for ulovlig salg av regnskogtømmer

Salles' bolig ble ransaket av politiet onsdag, ifølge brasilianske medier. Det ble også kontorer tilhørende miljødepartementet i Brasilia, São Paulo og delstaten Para.

Etterforskningen har pågått siden januar, og den er godkjent av en dommer i Brasils høyesterett. Ti høytstående tjenestemenn ble onsdag suspendert, men Salles får inntil videre beholde stillingen.

Regjeringen til president Jair Bolsonaro anklages ofte for å ha lagt til rette for ulovlig hogst i regnskogen i Amazonas. Avskogingen i Amazonas har steget kraftig etter at Bolsonaro overtok som president.

(©NTB)