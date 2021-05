Russland advarer Norge

Lavrov kommenterte den nye norske forsvarsavtalen med USA på en pressekonferanse etter møtet torsdag.

– Land i Russlands umiddelbare nærhet, våre naboer, endrer nå sine lover for å tillate utenlandske militære styrker og våpen på sitt territorium, sa utenriksministeren, ifølge VG.

Amerikanske styrker i Norge inngår i en «permanent rotasjon», ifølge Lavrov. Han mener dette strider med Norges selvpålagte begrensning om ikke å ha utenlandske militære baser på norsk territorium.

På møtet på Island deltok utenriksministrene til alle de åtte landene i Arktisk råd. Lavrov varslet at han ville diskutere det økte militære nærværet i Norge i egne samtaler med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Kan øke spenningen



– Norge er en nær nabo i nord, og vi har et godt naboforhold. Men dette kan øke den militære spenningen, sa Lavrov på pressekonferansen.

Han kritiserte Natos aktivitet i Arktis, og det amerikanske nyhetsbyrået AP skriver at han rettet siktet spesielt mot Norge.

– Vi er spesielt bekymret for det som skjer nær grensene våre. Og Norge er så absolutt en veldig nær nabo, sa den russiske utenriksministeren.

Det norske argumentet om at USAs styrker i Norge inngår i et rotasjonssystem, kalte han en lek med ord. I realiteten dreier det seg om et permanent nærvær, mener Russland.

– Vi kommer til å iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten vår. Men dialog er det vi foretrekker og prioriterer, la han til.

