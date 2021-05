Flygninger til Moskva ble kansellert

Det østerrikske flyselskapet sier at det i tråd med EUs anbefalinger ikke lenger flyr over Hviterussland, og endret derfor flyruta til Moskva-flyet fra Wien.

Endringen ble imidlertid ikke godkjent av russiske luftfartsmyndigheter, og flygningen ble derfor kansellert.

Også Air France måtte onsdag og torsdag avlyse flygninger til Moskva fordi de ikke fikk godkjent endrede flyruter utenom Hviterussland.

Austrian Airlines hører til Lufthansa-gruppen. Flyselskapet suspenderte alle flygninger over hviterussisk territorium etter at et Ryanair-fly ble tvunget til å lande i Minsk for at Hviterussland kunne pågripe en dissident som var om bord.

