EU vil styrke og utvide Schengen

Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania er ikke med i Schengen ennå, men skal etter planen innlemmes i området der borgerne kan reise fritt og uten grensekontroll. Etter det vil Irland være det eneste EU-landet som står utenfor Schengen.

– Å kunne bevege seg uhindret i Schengen-området er et avgjørende aspekt ved den europeiske levemåten. Schengen er et velsmurt maskineri, men som alle maskiner, må den støttes og styrkes kontinuerlig. I dag staker vi ut en kurs som skal ivareta sikkerheten og mobiliteten for borgerne, sier kommisjonens visepresident Margaritis Schinas i en pressemelding.

Målet med onsdagens strategi er blant annet å sikre effektiv styring av EUs yttergrense og utrulling av den stående europeiske grensevakten og kystvakten. Kommisjonen vil også komme med et forslag om digitalisering av visumsøknader og reisedokumenter.

I tillegg ønsker kommisjonen å styrke det indre samarbeidet i Schengen, noe de sier er avgjørende for å bekjempe sikkerhetstrusler og kompensere for fraværet av kontroll ved de indre grensene i unionen.

Den kommende migrasjons- og asylpakten skal også sørge for et felles perspektiv på håndtering av migrasjon, skriver kommisjonen.