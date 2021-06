Norge og Storbritannia skal være enige om avtale

Fremskrittspartiet er for sin del positive, selv om partiet ikke vil gi regjeringen noen blankofullmakt før avtalen er lagt fram.

– I utgangspunktet syns vi det er veldig positivt. Vi har ikke sett hva avtalen inneholder, men ut fra de signalene som er gitt, så virker det som en god frihandelsavtale som gir mer konkurranse, sier utenrikspolitisk talsperson Christian Tybring-Gjedde til NTB.

Tidspress på Stortinget

Stortinget settes nå under et stort tidspress for å få avtalen godkjent før valget. Bare to uker gjenstår før vårsesjonen er over, og en forlengelse av sesjonen kan bli nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av saken.

Geir Pollestad (Sp), som er leder i Stortingets næringskomité, tror det kan bli nødvendig med mer tid hvis innholdet i avtalen er kontroversielt. Han er åpen for å utsette sommerferien.

– Jeg er opptatt av at vi skal gi den en skikkelig behandling. Så får det være opp til presidentskapet på Stortinget hvor mye tid vi får, sier han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid mener Stortinget ikke kan ta ferie før avtalen er på plass.

– Dette er en helt avgjørende avtale for Norge. Det er den viktigste avtalen siden EØS-avtalen, sier Almlid til NTB.

Storbritannia er Norge største handelspartner etter EU, påpeker han.

Senterpartiet advarer

Senterpartiet har for sin del advart mot å gi etter for britisk press på landbruksfeltet.

– Senterpartiet frykter at regjeringen vil prøve å haste igjennom avtalen i Stortinget og kaste norske bønder og industri under bussen for å få landet den, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Ifølge henne er det uaktuelt for Sp å stemme for en avtale som ødelegger for norsk matproduksjon og næringsmiddelindustri.

Pollestad understreker at innholdet i avtalen ennå ikke er kjent.

– Men vi er redd for at regjeringen reelt sett gir vekk norske arbeidsplasser gjennom større kvoter på landbruksfeltet, advarer han.