Norge inngår frihandelsavtale med Storbritannia

Norge har nå forhandlet frem en frihandelsavtale med Storbritannia. Den beskrives som den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.

– Denne avtalen sikrer norske jobber og norsk verdiskaping, og markerer et viktig steg videre i vårt forhold til Storbritannia etter brexit. Dette er en langsiktig avtale, som samtidig bidrar til å få fart på norsk økonomi i den situasjonen vi nå står i, sier statsminister Erna Solberg (H) i en melding.

Storbritannia er Norges nest viktigste enkeltmarked, etter EU. Bare i 2020 eksporterte norske bedrifter varer for nesten 135 milliarder kroner til Storbritannia, mens importen var på om lag 42 milliarder kroner.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi er i mål med forhandlingene. Det er avgjørende for norsk næringsliv at vi kan opprettholde og konkurrere om markedsandeler i et av våre aller viktigste markeder. Avtalen gir etterlengtet forutsigbarhet for bedriftene, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Frihandelsavtalen mellom EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein på den ene siden og Storbritannia på den andre, favner bredere enn øvrige frihandelsavtaler gjennom EFTA-samarbeidet. Den inneholder blant annet egne kapitler om små og mellomstore bedrifter, yrkesgodkjenning og digital handel.

Frihandelsavtalen etablerer et viktig rammeverk for å støtte opp under og videreutvikle et økonomisk samarbeid til en samlet verdi av over 500 milliarder kroner.