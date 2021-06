Rødgrønt samarbeid i Oslo kan ryke etter vannverksskandale

FrP varsler mistillitsforslag mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) etter milliardsprekken i vannforsyningssaken i Oslo. Forslaget får trolig støtte fra hele opposisjonen. Dermed kan byrådets støtteparti Rødt avgjøre skjebnen til miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG)

– Vi har ikke landet vårt standpunkt og kommer heller ikke til å gjøre det de nærmeste dagene. Jeg har bedt om innsyn i en rekke dokumenter som manglet under høringen, og vi venter fortsatt på å motta dem, skriver gruppeleder Eivor Evenrud for Rødt i Oslo bystyre i en SMS til Klassekampen.

Klassekampen erfarer imidlertid at da saken ble diskutert på et møte i bystyregruppen torsdag, var det et klart flertall for å kaste Berg. Til stede var både møtende representanter og deres varaer.

Største budsjettsprekk noensinne

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er at Oslos nye reservevannløsning vil koste 17,7 milliarder kroner, noe som er 5,2 milliarder mer enn tidligere anslått.

Opposisjonen i Oslo har omtalt dette som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne.

Onsdag var det høring i saken.

Mistillitsforslaget fra FrP skal behandles i bystyret 16. juni. Dersom Rødt støtter forslaget, må Berg gå av som byråd. Det kan sette hele det rødgrønne styret i Oslo i fare.

– Politisk spill

MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav mener Berg har redegjort grundig for kostnadssprekken, og omtaler mistillitsforslaget som et politisk spill.

Etter høringen onsdag sa Stav til NTB at hun mener det er «trist at mistillitsforslag misbrukes på denne måten».

– Alle som var til stede i høringen, fikk høre overbevisende redegjørelser for hvor grundig det har blitt jobbet med å sikre Oslo rent og trygt drikkevann. Kostnadsøkningen skyldes en prisøkning i markedet som man ikke kunne forutse, noe også en uavhengig kvalitetssikring bekrefter, sa Sirin Hellvin Stav.