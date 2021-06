Biden fikk støtte – nå blir det et gulv for selskapsskatten

Finansministrene møttes i London lørdag som en del av forberedelsene til gruppens toppmøte i Cornwall i Sørvest-England om en uke. De uttrykte på forhånd håp om at de kunne enes om en avtale på grunnlag av USAs forslag om en global minstesats på selskapsskatt.

– Det er en glede å kunne meddele at vi i dag, etter flere år med diskusjoner, har oppnådd en historisk enighet om å reformere det internasjonale skattesystemet, så det er tilpasset en digital tidsalder, og ikke minst at det er rettferdig, så de rette selskapene betaler den rette skatten på rett sted, sier verten for finansministermøtet, Storbritannias Rishi Sunak, i en video på Twitter.

– Det er stadig klarere at vi i en kompleks global, digitalisert økonomi ikke kan fortsette å støtte oss på et skattesystem som i det store og hele ble skapt i 1920-årene, sa Sunak da han åpnet møtet.

G7-gruppen består av verdens viktigste økonomier: Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, Tyskland og USA.

Underbyr hverandre

Forslaget fra Joe Biden, som kommer til G7-møtet som en del av sin første utenlandstur som USAs president, har fått bred støtte i mange land og Det internasjonale pengefondet (IMF). De som forsvarer planen sier en felles minstesats er nødvendig for å unngå et såkalt kappløp mot bunnen.