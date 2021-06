Regjeringspartiene takker Frp for enigheten

Avtalen er den 16. budsjettenighet på borgerlig side siden 2013. Høyre mener partiene viser at de tar ansvar for å få Norge trygt ut av koronakrisen.

– Vi er enige om ytterligere tiltak for å få fart på Norge igjen. Vi styrker den kommunale kompensasjonsordningen slik at hjelpen kan komme raskt fram ved lokale utfordringer. Det er en pakke som i sum vil bidra til å skape mer og inkludere flere, sier finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H).

Tore Storehaug i KrF sier han er glad for å få tilslutning til regjeringens tiltakspakke for barn og unge, mens Ola Elvestuen i Venstre trekker fram at støtten til klima- og miljøtiltak øker.

