Erna Solberg: Svært uheldig at flere politikere ikke varsler Karantenenemnda

– Karanteneloven skal bidra til å ivareta tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. Det er svært uheldig at flere tidligere politikere ikke har fulgt reglene og dermed unnlatt å varsle Karantenenemnda, sier statsminister Erna Solberg (H) til Dagens Næringsliv.

Avisen publiserte en større undersøkelse torsdag hvor det kom frem at statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere har begynt i nye jobber og verv, uten å melde fra til nemnda.

En av dem var Solbergs tidligere partifelle Fabian Stang, som selv sa han ikke tenkte på at det var meldeplikt.

Karantenenemnda har ansvar for å vurdere om politikere og andre i politiske verv er inhabile når de bytter stilling. Dette fordi de kan kjenne til fremtidige lover og vedtak innen ulike fagfelt, og for å unngå at de utnytter denne kunnskapen på sin nye arbeidsplass.

I disse tilfellene kan nemnda pålegge saksforbud, eller kreve at vedkommende melder seg inhabil. Statsministerens kontor melder fra om informasjonsplikten ved endt stilling, som varer i ett år.

– Den enkelte politiker har selv ansvar for å følge disse og andre regler som gjelder for dem, både i og etter jobben de gjør for regjeringen. Hvis informasjonen vi gir politikere om karanteneloven ikke er tydelig nok, vil vi selvsagt se på det, sier Solberg.