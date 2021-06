Biden i bilaterale møter med Macron og Merkel

På spørsmål om USA nå «er tilbake», svarte den franske presidenten «ja, absolutt».

– Det er flott å ha en amerikansk president som er med i klubben og er veldig samarbeidsvillig, sa Macron. Henvendt til Biden la han til:

– Det du viser nå, er lederskap som er partnerskap.

Bidens forgjenger Donald Trump var som kjent ikke særlig interessert i internasjonalt samarbeid.

Etter møtet med Macron, møtte Biden Tysklands statsminister Angela Merkel. De to slo seg ned ved et bord på en strandkafé i pausen mellom to sesjoner på toppmøtet.

Praten gikk livlig, men Merkels talsmann Steffen Seibert ville ikke si noe om hva de to lederne snakket om.

På grunn av koronapandemien har Merkel og Biden ikke kunnet møte hverandre ansikt til ansikt før på helgens G7-toppmøte. Men Merkel, som går av som statsminister senere i år, skal etter planen besøke Biden i Washington i midten av juli.