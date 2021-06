Spent før møte mellom Biden og Putin

I Genève treffes de onsdag for første gang ansikt til ansikt etter at Biden ble president.

En rekke vanskelige saker står på dagsordenen. Biden-regjeringen har kritisert Russland for menneskerettsbrudd, omfattende dataangrep, fengslingen av Aleksej Navalnyj og styrkeoppbygging ved grensa mot Ukraina.

I USA har kritikere hevdet at Biden i praksis belønner Putin ved å møte ham. Men dette avvises av Det hvite hus.

– Vi anser ikke et møte med den russiske presidenten som en belønning. Vi anser det som en viktig del av det å forsvare Amerikas interesser og verdier, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan for en uke siden.

Skjerpet tonen



Kort etter at Biden ble president, varslet han en kraftig omlegging av Russland-politikken til forgjengeren Donald Trump.

Gjennom hele sin tid i Det hvite hus ble Trump beskyldt for å være ettergivende overfor Putin. Kritikere mente Trump så ut til å ha mer sans for autoritære ledere enn demokratiske allierte land.

Den store Russland-granskingen ble igangsatt for å avdekke om Trumps medarbeidere hadde inngått et samarbeid med russiske myndigheter for å få hjelp i den amerikanske presidentvalgkampen i 2016.

Noen klare bevis for et slikt samarbeid ble ikke funnet. Men amerikanske etterretningsorganisasjoner slo fast at russerne hadde forsøkt å hjelpe Trump. Et av midlene var hacking og spredning av informasjon i sosiale medier.

– En morder



Den russiske regjeringen har gjentatte ganger avvist anklagene om Trump-støtte. Dette har åpenbart ikke overbevist Biden, som i mars i år sa at Putin vil måtte betale en pris for å blande seg inn i amerikansk politikk.

Han viste til at Russland nok en gang skal ha forsøkt å hjelpe Trump til seier i valgkampen i fjor.

I samme intervju ble Biden spurt om han mener Putin er «en morder». – Ja, det gjør jeg, svarte presidenten.