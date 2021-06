USA og EU inngår langvarig «våpenhvile» i flystrid

Samtalene i Brussel varte et par timer, før Biden reiste videre til Genève og onsdagens møte med Russlands president Vladimir Putin.

Både EU og USA uttrykte glede over at konflikten rundt flyprodusentene inntil videre er avsluttet.

– Dette åpner virkelig et nytt kapittel i forholdet vårt, sa EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen.

Både hun og EU-president Charles Michel deltok på møtet med Biden. Han er på sin første utenlandsreise som president og var mandag med på Nato-toppmøtet som også ble holdt i Brussel.

Ikke lenger straffetoll

Striden rundt Boeing og Airbus har pågått i 17 år og dreier seg om anklager om urettferdige subsidier. Partene er uenige om hvor store subsidier de kan gi til sine respektive flyprodusenter – som er de største i verden.

I mars ble partene enige om en midlertidig opphevelse av straffetoll som blant annet rammet fly, europeisk ost og vin og amerikansk hvete.

I første omgang ble tollsatsene fjernet i fire måneder. Men nå er denne perioden utvidet til fem år.

Vin

Frankrikes president Emmanuel Macron tok til Twitter for å hylle «våpenhvilen» mellom USA og EU, og understreket at dette var veldige gode nyheter for franske vinprodusenter.

– Med avtalen har amerikanske tollsatser på franske produkter, inkludert vin, blitt opphevet. Dette er de første resultatene av vårt nye forhold til våre amerikanske partnere, skrev han.

USAs handelsrepresentant Katherine Tai mener USA og EU nå i stedet bør konsentrere seg om å møte konkurranse fra Kina.

– I stedet for å kjempe mot en av våre nærmeste allierte kan vi endelig samles mot en felles trussel, sier Tai. Hun viser til tilfeller der Kina angivelig undergraver prinsipper for rettferdig konkurranse.

– Trenger mer tid

Handel og næringspolitikk var på forhånd ventet å bli et viktig tema i Bidens møte med Michel og von der Leyen. Mange i Europa venter utålmodig på at Biden skal gjøre noe med tollen på stål og aluminium som ble innført av forgjengeren Donald Trump.

Men det er ikke ventet at Biden vil gjøre noe med metalltollen i denne omgang. Han fikk spørsmål om saken på en pressekonferanse etter G7-møtet i England og gjorde det klart at han trenger mer tid.

EU-president Michel kaller det likevel storartede nyheter at Biden er tilbake i Brussel og at «USA er tilbake på verdensscenen».

– Vi forlot dere aldri helt. Men vi bekrefter det faktum at det er overveldende i USAs interesse å ha et godt forhold til Nato og EU. Jeg har et veldig annerledes syn enn min forgjenger, svarte Biden tirsdag.