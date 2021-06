Byrådsleder Raymond Johansen stiller kabinettsspørsmål

Johansen fastslo overfor bystyret at informasjonsplikten ikke er brutt i saken, og at Berg har ført kontroll med prosjektet på en god måte.

– Etter min mening var det i utgangspunktet en riktig tilnærming fra byråden at informasjon om endringer i kostnadsestimatet burde gis når den er kvalitetssikret, sa Johansen da bystyret behandlet saken onsdag.

– Min konklusjon er at jeg har full tillit til Lan Marie Berg, sa han.

Det er flertall i bystyret for mistillitsforslaget mot Berg etter at både Rødt, Venstre, KrF, Frp, Høyre, FNB og Sp har varslet at de vil støtte forslaget, som ble fremmet av Frp.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget er milliardsprekken for Oslos nye reservevannløsning. Siden prosjektet ble vedtatt, har kostnadene økt med over 5 milliarder kroner.

Berg ble kjent med dette i desember i fjor, men unnlot å informere bystyret. De ble først varslet om overskridelsene da et revidert budsjett ble lagt fram 20. mai i år.

– Det er sterkt kritikkverdig, sa Camilla Wilhelmsen fra Frp.

Ifølge Berg kunne hun ikke gi bystyret korrekt informasjon før alle steiner var snudd og etter at alle vann- og avløpsetatens beregninger og vurderinger var kvalitetssikret av noen utenfor kommunen.