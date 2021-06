Putin og Biden møtes på historisk grunn

Putin ankom først til villaen fra 1660-tallet, der Genève-konvensjonen som dannet grunnlag for krigens folkerett så dagens lys i 1864.

Sveits' president Guy Parmelin tok imot utenfor, før de to smilende ruslet inn på den røde løperen, uten å svare på tilrop fra ventende journalister.

USAs president lot deretter vente på seg, og først et kvarter senere rullet Bidens svarte limousin opp foran inngangen. Deretter gikk det ytterligere ett minutt før bildøren ble åpnet, uvisst av hvilken grunn.

Parmelin så et øyeblikk rådvill ut der han sto og ventet, før Biden steg ut og de to smilende poserte noen sekunder foran kameraene.

Fem minutter senere kom de tre mennene ut igjen. Tilsynelatende alvorstynget lyttet Putin og Biden til en kort velkomsttale fra den sveitsiske presidenten, før de igjen vendte ryggen til kameraene og gikk inn i den over 350 år gamle villaen.

Ansikt til ansikt

Vel innendørs stilte de to presidentene opp for pressen i villaens ærverdige bibliotek. Symbolsk satt de to på hver sin side av en gammel globus mens fotografene knipset iherdig.

– Det er alltid best å møtes ansikt til ansikt, sa Biden til Putin, mens tolker oversatte den korte samtalen.

Putin sa til Biden at han er klar over at Biden nettopp har vært på en rundreise i Europa. Toppmøtet er Bidens siste stopp før han vender nesen hjem til Det hvite hus.

– Jeg ønsker å takke for initiativet til å møtes i dag, sa Putin på russisk.

– Jeg håper at møtet vårt blir produktivt, sa den russiske presidenten før de to satte seg ned for å diskutere en rekke kompliserte temaer.