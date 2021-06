Nedgang for tysk våpeneksport

2019 var et rekordår for tysk våpenindustri, men i fjor falt eksporten med 27 prosent til rundt 59 milliarder kroner, går det fram av en rapport til regjeringen.

Ungarn, som ledes av den kontroversielle høyrepopulisten Viktor Orbán, topper listen over kjøpere og mottok i fjor våpen og militært utstyr for drøyt 7 milliarder kroner fra Tyskland.

Egypt var også storkunde og kjøpte for 6,4 milliarder kroner, noe Tyskland har høstet kritikk for. Landet styres av kuppgeneralen Abdel Fattah al-Sisi og anklages for grove brudd på menneskerettighetene.

Tyske myndigheter forsvarer salget ved å vise til at 99 prosent av eksporten gikk til den egyptiske marinen, blant annet i form av ubåter og patruljebåter.

– Dette kan ikke benyttes til undertrykkelse i Egypt, sier en talsmann for det tyske finansdepartementet.

Israel, som siden 1967 har trosset pålegg fra FN om å avslutte okkupasjonen av Vestbredden, Gaza og Golanhøydene, er også en god kunde for tysk våpenindustri og kjøpte for nærmere 4,9 milliarder kroner i 2020.